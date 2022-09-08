政Whats噏：形容係建築奇景　葉劉籲保育大澳棚屋

大澳有「東方威尼斯」之稱，身兼行會成員嘅議員葉劉淑儀今日(8日)喺大澳鄉事委員會安排下同黨友近距離視察當地特有嘅棚屋。佢形容大澳棚屋唔單止係獨有嘅建築奇景，更係香港獨特嘅文化遺迹，值得珍而重之，申請成為世界物質文化遺產。但保育棚屋須面對兩大問題，要政府協助方能解決。

葉劉話根據大澳鄉事委員會委員提供嘅資料，現時大澳棚屋共有六百多間，具二百至三百年歷史嘅棚屋亦為數不少。而支撐棚屋嘅木樁，多年來已深深插入屋下淤泥，即使經歷過百年嘅風吹雨打，至今依舊屹立不倒，足見非常穩固。但係防火問題係保育棚屋嘅第一關，因為居民擔心一旦失火，會「火燒連環船」，後果不堪設想，況且過往亦發生過嚴重火災，損毀慘重；另一方面，棚屋欠缺排污設施，多年來只靠潮汐漲退沖走污物，屋下淤泥骯髒程度可想而知。

當地居民都希望政府幫忙跟進同改善防火措施同埋排污情況。葉劉話一定會要求政府相關部門認真研究，如何將大澳棚屋保留好好保育之餘，並發展為獨特嘅旅遊事業，繼而申請成為世界聯合國世界物質文化遺產。