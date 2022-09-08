多67廈納強檢　尖沙咀擎天半島及將軍澳維景灣畔上榜

再增67個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(8日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該67個地方的人士，須於明日至後日(9日至10日)期間進行病毒檢測。

截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。政府明日將於南區鴨脷洲邨、荃灣梨木樹邨、深井碧堤半島及青衣長宏邨重開流動採樣站。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.大埔大埔中心2座

2.大埔大埔中心3座

3.大埔大埔中心1座

4.大埔大埔中心5座

5.大埔大埔中心4座

6.黃大仙翠竹花園10座

7.黃大仙翠竹花園1座

8.荔枝角美孚新邨第二期吉利徑15至17號

9.荔枝角美孚新邨第二期吉利徑5至7號

10.荔枝角美孚新邨第二期吉利徑1至3號

11.荔枝角美孚新邨第二期吉利徑19至21號

12.荔枝角美孚新邨第二期吉利徑9至11號

13.荔枝角美孚新邨第三期吉利徑6至8號

14.沙田廣源邨廣松樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.觀塘安泰邨和泰樓

2.長沙灣海麗邨海智樓

3.上水天平邨天賀樓

4.馬鞍山恆安邨恆山樓

5.粉嶺皇后山邨皇頤樓

6.黃大仙竹園南邨趣園樓

7.觀塘安達邨禮達樓

8.柴灣小西灣邨瑞強樓

9.尖沙咀擎天半島1座

10.屯門友愛邨愛德樓2座

11.大圍顯徑邨顯運樓

12.馬鞍山錦豐苑錦葵閣

13.馬鞍山富安花園8座

14.藍田平田邨平仁樓

15.葵涌石籬二邨石榮樓

16.慈雲山慈樂邨樂天樓

17.將軍澳日出康城LP6 2座

18.粉嶺華心邨華冠樓

19.葵涌葵涌邨雅葵樓

20.何文田愛民邨衛民樓

21.將軍澳寶林邨寶德樓

22.牛頭角牛頭角下邨貴月樓

23.荃灣梨木樹邨楊樹樓

24.東涌逸東二邨謙逸樓

25.鴨脷洲鴨脷洲邨利寧樓

26.將軍澳將軍澳廣場7座

27.慈雲山慈康邨康德樓

28.將軍澳維景灣畔16座

29.深井碧堤半島8座

30.青衣盈翠半島7座

31.沙田愉田苑愉逸閣

32.荃灣海濱花園海雅閣

33.荃灣爵悅庭西爵軒

34.上水祥龍圍邨景祥樓

35.天水圍天盛苑盛旭閣

36.天水圍天盛苑盛志閣

37.青衣長宏邨宏文樓

38.天水圍俊宏軒7座

39.葵涌石籬一邨石泰樓

40.將軍澳翠林邨碧林樓

41.香港仔田灣邨田康樓

42.天水圍天耀二邨耀昌樓

43.天水圍天頌苑頌琴閣

44.屯門兆麟苑翠麟閣

45.將軍澳煜明苑熹明閣

46.大埔廣福邨廣崇樓

47.屯門友愛邨愛信樓

48.鑽石山宏景花園1座

49.九龍灣德福花園K2座

50.藍田廣田邨廣軒樓

51.將軍澳日出康城領都3座(左翼及右翼)

52.屯門邁亞美海灣2座

53.北角富澤花園富慧閣