深水埗警區嚴打交通罪行　11人涉非法駕駛電動車被捕

深水埗警區聯同西九龍總區交通部昨日(8日)在區內進行重點交通執法行動，就與行人、單車及違例泊車相關的交通違例事項嚴厲執法，確保道路暢通及提高道路使用者的道路安全和守法意識，以保障市民安全。

行動中，執法人員共發出2,840張與交通違例事項或公眾地方潔淨及阻礙事項相關的定額罰款通知書，並即時拖走15輛造成嚴重阻塞和阻礙巴士站上落客的違例停泊車輛，及向10輛涉嫌非法改裝之車輛發出車輛檢驗令。此外，執法人員共發出27張傳票，當中主要涉及不小心駕駛、不依交通燈號騎踏單車、身處距離燈號控制過路處或行人天橋15米範圍內而不使用該些設施橫過馬路、進行或致使或允許他人在道路上進行車輛維修等。

另外，深水埗區交通隊及長沙灣分區亦加強打擊非法駕駛電動可移動工具，連同昨日拘捕的4人，警員於過去1個月共拘捕11人(16至46歲)，涉嫌「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」及「駕駛時沒有第三者保險」、「無明顯需要而在行人路上策騎或駕駛」及「駕駛時無佩戴頭盔」等罪行。當中亦有被捕人士為通緝人士。所有被捕人士己獲准保釋候查，並於稍後向警方報到。