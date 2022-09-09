大熊貓安安7月離世　團隊分享照顧點滴　坦言暫未能適應

全球最長壽的雄性大熊貓安安於今年7月21日離世，完成生命的旅程，海洋公園動物部團隊分享照顧安安的生活點滴，並表示將重新出發，繼續為保育作出一分力。動物部總館長祝效忠形容，安安是一隻性格活潑又可愛的大熊貓，隨着年紀漸老，身體狀態日漸轉差，最終經專業判斷後，才忍痛對牠作出安樂死的決定。團隊表示，暫時仍未完全適應安安離開後的轉變，需要時間調整工作上的安排。

安安與另一雌性大熊貓佳佳於1999年3月來港，安安當時正值12歲的壯年，最終享年35歲，陪伴了港人23年時光；而佳佳已早在2016年離世，享年38歲。動物部助理館長胡綺琪表示，照顧老年熊貓挑戰更大，老年熊貓病痛漸多，需要護理訓練幫助熊貓接受各種診療，但老年熊貓需要較長的休息時間，一般活動時間較短，加上反應比較遲鈍，因而影響了護理訓練的進展，繼而難以配合獸醫的診療。動物部高級監督梁家綸亦指，老年的安安較「嘴刁」，「見到有皮嘅番薯就唔食」，甚至需要用牠平常最喜愛的寶礦力來「氹佢食藥」。

動物部總館長祝效忠表示，為安安作出安樂死的決定，是無可奈何的，這是專業判斷的結果。他指，安安臨終前的三個月，科學數據上顯示牠身體機能逐漸變差，進食情況更不樂觀，基本上都是靠進食流質食物；及至臨終前一個星期，更是失去食欲，由此判斷安安命不久矣，故作出安樂死的決定，以減緩牠病危的痛苦。祝效忠坦言，雖然團隊暫未能適應到安安離開後的轉變，但將會重新出發，盼望中國可以再送熊貓，而他們亦會繼續為保育熊貓作出一分力。