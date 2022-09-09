英女王繼承巨額財產　王室揮霍拖累身家縮水至35億港元

英女王伊利沙伯二世出身帝王之家，從小養尊處憂，繼承王室大量珠寶財產。對於有輿論指王室近年揮霍無度，成員身家亦因此大為縮水，《星期日泰晤士報》去年報道，女王資產淨值仍達3.65億英鎊（約35.4億港元）。

據悉，女王繼承父親喬治六世2,000萬英鎊（約1.9億港元）財產後，與政府達成秘密協議，繼位後一直未就遺產納稅，得以把錢用來投資滾存。另有英媒曾指，她1990年的身家達70億英鎊（約678.3億港元），由於其每年支出有增無減，加上全球經濟其後並不景氣，身家已大為縮水。

王室成員每年都會收到一筆專款，作為支付王室家庭開支，以及發放法官、大使及其他政府官員酬金。據悉，女王年薪約有790萬英鎊（約7655.1萬港元），成為國家一大財政負擔。

除身家豐厚，王室亦擁有大量物業，包括女王名下最著名、建於1703年的白金漢宮（Buckingham Palace）。自維多利亞女王1873年登基後，它正式為英王正式王宮，屬女王在倫敦的居所外，也是接見外賓及開國宴的地方。

至於另一王室寓所溫莎堡（Windsor Castle）則位於倫敦西郊，佔地約7公頃，是目前世界上仍有人居住的堡壘中，面積最大古堡。女王童年大部分時間都是在溫莎堡內度過，是其最喜愛王宮之一。當英國2020年爆發新冠肺炎疫情後，她同年3月與丈夫菲臘親王由白金漢宮搬到溫莎堡「避疫」。