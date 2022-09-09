樂華街市改為安老院　至少3萬居民受影響

牛頭角樂華街市是樂華邨唯一的街市，惟領展計劃把街市改變用途為安老院舍，並已向地政署提出申請。房屋署收到地政署通知後，正就事件諮詢意見。由於改變街市用途對居民造成長遠影響，單計樂華南、北邨就有約3萬居民無街市使用。有區議員批評，樂華邨居民大多為老人家，附近沒有街市，將面臨無餸買的困境，要被迫乘車到其他較遠街市買餸，會繼續收集居民意見向當局反映，要求保留街市。

關注有關事件的觀塘區議員蘇冠聰指出，一旦樂華街市清拆後，未計算樂雅苑人口，僅樂華南、北邨便有約3萬人直接受到影響。區內市民沒有街市使用，只剩大型超市，而樂華較多老人家居住，最近2個街市要去到牛頭角以及瑞和街街市，就算乘車亦需時10至15分鐘，相當不便。

他又形容現時街市大致租出7成舖位，街市市販均辛苦經營。而該區附近本身亦有一間政府院舍以及2間長者日間暫托中心，認為居民對街市的需求較大，未來會繼續收集當區居民的意見，再向相關部門反映。他又直言曾向領展查詢有關規劃，惟對方無任何規劃詳情。過去觀塘順天邨順天街市亦是同樣情況，改建為安老院舍。

不少街坊反對有關建議，怒斥「樂華已係老人邨，仲興建安老院舍，另外樂華老人家居多，行步路都行唔穩，仲要佢哋以後拎住啲餸搭車上落」，直指長者行動不便在街市買餸的權利都沒有，又有居民反建議是否可以共存？樓下一兩層做街市，上蓋可以做老人院。

蘇亦曾向樂華邨屋邨管理諮詢委員會查詢有關領展申請把該街市改變用途為安老院舍事宜，而該委員會回覆指改變該街市用途或會對居民構成長遠影響，故房屋署正就有關事士諮詢各委員的意見，並指委員在9月19日之前填妥問卷交回屋邨辦事處。

領展回覆指，由於樂華一帶人口老化，對護老行業需求越見殷切，加上配合政府居家安老政策，因此領展有意在該區提供適合長者社區生活的服務。有關申請目前仍處於諮詢階段，領展會與有關當局及持份者緊密溝通，了解區內居民的不同需要。同時，樂華商場及邨內有提供不同類型貨品的商戶，供應日常用品和鮮活食糧，能照顧區內居民日常所需。