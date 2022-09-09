恩恤金安排　一遺屬與承建商達共識

秀茂坪安達臣道地盤發生嚴重工業意外，天秤倒塌釀成3死6傷。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文透露，其中41歲男死者遺留病妻及分別4歲及7歲的子女，家庭或面對較大困難，社會福利署已聯絡家屬提供協助。至於承建商亦已與其中兩名死者家庭會面，與其中一名家屬達成共識，接受承建商恩恤金安排，餘下一個家庭則安排今天與承建商見面。

蕭倩文稱，3名死者中，承建商已接觸其中兩名死者家庭，並商討恩恤金，餘下一名死者家屬則暫未會面。她指其中一名死者家屬於會後已接受承建商恩恤金安排，惟因保密協議，暫不能透露實際金額。會面中承建商未有提及有關事件調查進展方向，只說全力配合當局調查。涉事家屬昨亦已到肇事現場拜祭，家屬均要求承建商徹查意外起因，避免同類事件再次發生，3名死者家庭家屬今日認領遺體。

至於房屋協會擬向每名死者家屬發放30萬元撫恤金，蕭稱，雖房協亦有派出代表參與會議，惟仍未與死傷家屬商討具體撫恤金或即時援助金發放細節。房協表示，意外發生後已透過總承建商精進建築有限公司與家屬溝通和聯絡，承諾會向事件中的死傷者家屬發放撫恤金及即時援助金，昨亦派代表與總承建商代表一同與死者家屬會面，表達慰問並就撫恤金安排溝通。