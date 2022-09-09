兩年7違規　精進禁投標政府工程

涉及今次事故的安達臣道地盤承建商精進建築有限公司，是政府工程的主要承建商之一，據議員得悉，涉事承建商共有6個房委會工程項目在進行中，除一個位於東涌接近完成階段的項目，其餘5個均有天秤參與工程，而精進的網站資料亦顯示，參與超過1.5萬個公屋單位。

然而，精進屢有違規前科，勞工處資料顯示，過去兩年，該公司有7次違反《工廠及工業經營條例》而被定罪的紀錄，發展局昨晚下令，暫停精進建築對所有工務工程類別的投標資格至明年12月31日；並會因應秀茂坪事故的調查結果，按需要採取進一步的規管行動，包括延長暫停投標期甚至從工務工程認可名冊內除名。

發展局亦指，精進建築現正負責4個工務工程項目。工務部門前日已到該上述項目的地盤巡查（其中一個涉及塔式起重機操作），並無發現違規情況。同時，工務部門已完成巡查轄下31個涉及塔式起重機操作的工務工程工地，確保有關起重裝置操作安全，以避免同類意外發生。

俗稱天秤的塔式起重機在本港十分常見，地盤、工地，甚至大型貨倉都會安裝作搬運重物，勞工處在2002年4月根據《工廠及工業經營條例》（第59章）第7A條發出「安全塔式起重機工作守則」初版，2011年10月修訂後沿用至今。根據有關守則，塔式起重機的責任人甚多，包括起重機承租人或租用人，起重機的任何監工、管工、代理人或主管、或控制、管理該起重機的人，以及控制涉及使用該起重機的任何建築工程的進行方式的承辦商等。其他還有被委任為項目工程師的註冊結構工程師，安全監督人員等。勞工處表明，根據《工廠及工業經營條例》，僱主必須為其僱員提供安全的工作環境、作業裝置及工作系統。違反有關規定，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁6個月。