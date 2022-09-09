東方日報A1：冧一支天秤　毀三個家庭　中秋節悲情

中秋月圓人難圓！明天便是闔家慶團圓的中秋佳節，惟由精進建築有限公司承建、位於秀茂坪安達臣道的房協地盤，周三卻發生65噸重天秤下墮、釀成3死6傷的慘劇，3個大好家庭被砸碎。昨日3個家庭路祭，死者親人肝腸寸斷、徬徨間只得淚無限。各界則對本港再次發生建造業嚴重事故大感不滿，更踢爆勞工處巡查「樣辦貨」、專業審查如外判責任、甚至法例存在漏洞等問題。

慘劇翌日，肇事地盤到處仍見事故痕迹，分成數截的天秤橫臥地盤，壓着部分設施，調查人員則在附近拍照存檔，集中檢視天秤基座範圍，仔細量度焊接位置。至於兩個被嚴重壓毀的貨櫃辦公室，事後由吊臂移離現場，暫時擱放空地。記者在場視察，目睹相關貨櫃面目全非，其中一個幾乎完全被壓扁，另一個被砸成U形，兩端翹起，本來可讓工人走動自如的內部空間，如今塌陷至不足半個人高，木板、鐵枝扭曲，雜物東歪西倒，處處可見天秤墮下的驚人破壞力。

事故震驚建築界，究責之聲不絕於耳，工業傷亡關注團體及工程界人士昨日異口同聲斥責建造工程監督疏漏，當中，勞工處地盤監督巡查地盤的工作更成為重中之重，工業傷亡權益會總幹事蕭倩文批評該處即使派員巡查地盤安全，大多只看到走火通道是否阻塞、工人有否戴好安全帽等，不會看燒焊是否足夠、負重是否足夠等結構性問題。有建造業人士更揶揄：「勞工處啲官來到地盤門口只係手指指，佢哋着恤衫、西褲，連地盤泥氹都唔會踩，睇到咩？做戲啫！」

有建造業知情人士指出，政府慣性外判責任，「以天秤安全為例，以一份指引要求地盤監工做呢樣，然後交結構工程師做嗰樣，期間政府懶理，出咗事，也不用孭責任」，直斥專業監管政府有責。

工作場所職業健康及安全管理人員工會理事李光昇出席一個電台節目也指出，法例訂明地盤每星期要由一名合資格人士檢查操作機器，但無寫明何謂合資格人士，亦無規定要驗甚麼，造成安全漏洞。上述法律漏洞令建造業安全得不到保障。

政府無監管，百姓哀無盡。3個大好家庭因今次事故被毀，當中，41歲電工許文明、25歲工程師徐學培及22歲工程師助理潘浩鈺，前日如常出門上班，結果捲入意外命喪工地，亦使家屬承受難言之痛。3個涉事家庭昨日陸續到地盤路祭，無不神色哀傷、腳步沉重，部分人需親友攙扶或擁抱安慰，箇中淒然見者心酸。在涉事公司工作約5個月的許男，向來勤奮盡責又顧家，他的遺孀、父親等一行4人於昨日上午11時許到場拜祭，並由道士帶領誦經燒香，許妻一度淚灑人前；潘家親屬其後黯然而來，前日曾於醫院泣訴「賠番個仔畀我」的潘母，雖然表現較為平靜，舉手投足依然瀰漫哀傷；事故中被困逾7小時、最終被抬出遺體的徐男，其家人在昨日下午到場招魂，各人低頭黯然。

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