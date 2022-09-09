唐乃勤初中首獲港大醫學牙醫學院邀請　參與兩項癌症研究

早於2019年將生物科技教育納入常規課程，並設有相關實驗室的保良局唐乃勤初中書院，獲香港大學醫學院及牙醫學院研究團隊邀請參與兩項癌症研究，包括口腔癌的人工智能醫學圖像分析和生物技術研究抗癌藥物，是本港首次有中學獲邀參加大學醫學研究計劃。該校校長黃仲奇表示，只要有興趣的學生都可以參加，屆時將有500名學生參與工作坊；至於學校則會從中發掘學生才能興趣，讓他們能擔任研究計劃中的不同崗位。

該校生物科技研究校隊去年底由講師陳嘉儀博士帶領，參觀港大醫學院研究實驗室，並進行實驗，期間學生豐富的科研知識，令大學研究團留下深刻印象，於是決定邀請該校參與研究，協助分析癌症患者的醫學圖像。研究項目主要是以人手標註癌症患者的醫學圖像，將圖像轉化成數據再作比較，讓電腦學習如何分析數據，達至人工智能處理醫學圖像分析，減省現時人手分析患者醫學圖像的時間。另一研究項目則由港大醫學院協助開始研發抗癌藥物，陳稱目前仍在初階運作中，參與學生在校內主要參與提取的部分，表現出色學生會獲推薦予港大，繼續參與實驗。

陳嘉儀續稱，學校將有約500名來自不同年級的學生參加工作坊，發掘他們對人工智能和醫學圖像分析的興趣，現已有八分之一學生完成接受使用電腦標註及比較醫學圖像特徵第一階段培訓，稍後將邀請有興趣及表現良好的10位同學繼續參與。為讓學生可兼顧學業和研究工作，他表示學校會在長假期時，才安排學生到港大進行實驗和研究工作；平日上課的日子，港大研究人員會到校為學生進行訓練和講授。