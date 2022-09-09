英女王逝世　英駐港總領事館下半旗致哀　設弔唁冊供公眾悼念

英女王伊利沙伯二世於當地時間本周四(8日)駕崩，享年96歲。在香港，位於金鐘法院道的英國駐港總領事館今日(9日)與英國主要建築物一樣，下半旗致哀，現場陸續有市民在門外獻花悼念，不少人身穿正裝，相信是在工作路上期間表達對英女王的哀悼；更有人向英女王表達敬意。另外，總領事館宣布，今起中午12時至下午5時，以及下周一(12日)至周五(16日)上午10時至下午4時設弔唁冊，供公眾悼念。

該總領事館的facebook專頁，今早上載白金漢宮宣布英女王死訊的公告後，專頁頭像換上黑白的英國國徽；置頂的橫額，也換上英女王年輕及老年的黑白照，和王室徽號。專頁下有數百名市民留言悼念英女王。

年逾7旬的馮先生曾經歷殖民統治時代，表示英女王即使90多歲，前幾天英國新首相上任時，「佢都好精神，估唔到今朝已經唔見咗」，故對其逝世感到「不開心、情緒惡劣」。他又感嘆，自己「睇住佢(英女王)登基」，認為她在醫療、教育等方面都做得好好。市民陳先生則表示，香港硬幣印有「事頭婆」的頭像，是其成長、童年回憶，對她的印象是親民、受人愛戴。至於在附近上班的黃先生，則稱英女王為一個現代王室的榜樣，感覺其為自己國家而盡力，對其「好欣賞」。