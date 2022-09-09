2023年中醫執業資格試　9.23起接受申請

香港中醫藥管理委員會中醫組今日(9日)公布，將於本月23日開始，接受2023年中醫執業資格試的申請。首次參加中醫執業資格試的非表列中醫人士，必須於本年10月31日或以前遞交申請。準備參加2023年中醫執業資格試的表列中醫或重考人士，則須於11月1日至下年1月31日期間報名。

中醫組表示，2023年中醫執業資格試包括第I部分筆試及第II部分臨床考試。筆試將於2023年6月舉行，臨床考試將於2023年7月底至8月中舉行。《2023年中醫執業資格試考生手冊》、申請書及報名表於香港中醫藥管理委員會秘書處、衞生署中醫藥規管辦公室，以及各區民政諮詢中心派發，申請人亦可於管委會網頁下載。

根據《中醫藥條例》(第549章)的規定，任何人必須參加及通過中醫執業資格試，才具備資格申請成為註冊中醫。除已獲中醫組通知須參加執業資格試的表列中醫外，申請人須已圓滿地完成中醫組認可的中醫執業訓練本科學位課程，或中醫組認可與該課程相當的課程，才有資格參加中醫執業資格試。中醫組認可的大學及中醫藥院校所舉辦的不少於5年全時間制的中醫本科學位課程，載於《2023年中醫執業資格試考生手冊》的附表一。除畢業實習及臨床見習外，有關課程必須全期於頒發中醫本科學位的院校當地修讀。