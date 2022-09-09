2019年9月政總外暴動案　9被告罪成囚3年半　另2人判入教導所

2019年9月29日有示威者在銅鑼灣發起遊行，隨後更包圍金鐘政府總部，有人掟汽油彈和雜物，警方以水炮車和催淚彈驅趕，拘捕大批人士，並控以暴動罪。其中11人否認一項暴動罪，在區院經審訊後，被裁定全部罪成。法官姚勳智今日(9日)指當日暴動規模較大，造成不少財物損失，亦對政府及市民之間的關係造成負面影響，若非警方衝出驅散，或會造成更嚴重後果，法庭須判以阻嚇性刑罰，考慮後將其中9人判囚3年半，餘下2人則判入教導所。

案中11名被告依次是張偉青(24歲，無業)、張凱欣(21歲，學生)、張銘彦(26歲，電腦技術員)、林卓軒(20歲，學生)、馮浩軒(27歲，文員)、何滿恆(21歲，學生)、鄭曉容(21歲，學生)、案發時16歲姓梁學生(現19歲)、謝梓健(24歲，無業)、李穎欣(24歲，學生)及蘇家玉(24歲，學生)。他們被控於2019年9月29日，在金鐘夏慤道政府總部外一帶參與暴動。除林卓軒及案發時16歲學生被判入教導所外，餘下被告被判囚3年半。其中張銘彥及謝梓健因正隔離，而未能出庭。辯方求情指各被告並沒意圖犯案，亦非帶領或號召者，更沒有直接做出破壞社會安寧的行為，當時乃受社會氣氛影響，一時衝動犯事。其中因事患有創傷後遺症的李穎欣正有孕在身，預計需於獄中產子，雖一度打算放棄孩子，但在家人等支持下決定面對，其情況並在導師輔導下亦有所改善。

法官判刑時指當日暴動突然發生，高峰期有逾500人聚集，雖歷時只約20分鐘，但規模不少，當中涉及使用的暴力程度較高，如有人投擲汽油彈、縱火等，若非警方衝出作出驅散，有可能造成更嚴重的破壞。雖事件中亦有其他如刑事損壞等的罪行發生，但各被告並沒有被控其他控罪，法官亦考慮到各被告是作為協助及鼓勵的一分子參與暴動、有良好背景、有悔意，及被案件纏繞3年而感壓力等，酌情將刑下調後，判其中9人入獄3年半；餘下兩人則考慮到他們的年紀，認為更生對他們尤為重要，遂接納報告，判2人入教導所。法官判刑後勉勵各被告在獄中反省，不要放棄人生，出獄後努力生活以回報支持他們的家人及親友。

案件編號：DCCC 239/2021