盧寵茂稱放寬「0+7」需參考數據　田北辰不滿　與張宇人罵戰被逐

本港入境檢疫措施上月中起放寬至「3+4」安排，即3天酒店隔離及4天居家醫學監察。多名議員今日(9日)出席立法會衞生事務委員會會議時，關注檢疫期會否放寬至「0+7」，其中議員姚柏良指「3+4」安排無助旅遊業復甦。期間，醫務衞生局局長盧寵茂回覆議員田北辰有關檢疫期的提問時，後者一度追問問題。惟被委員會主席張宇人批評田插嘴、無禮貌，田不滿指責張宇人同樣插嘴阻礙提問。二人隨即掀起罵戰，最終田北辰被張逐出會議廳，為立會完善制度後，首次有議員被逐。

盧寵茂表示，放寬外防輸入須考慮不同因素，而檢疫酒店隔離期早前由7日縮減至3日是基於數據支持，他強調「未來是『2+5』、『0+7』也好，同樣需要數據」。他又指，現時每日輸入個案佔比不足百分之二，主要是本地個案大增，而當局正收集數據，但無正面交代放寬時間表。

至於深圳當局7月初起增加「健康驛站」即檢疫酒店房間數量。惟相關預約名額下周一（12日）起，每日減至僅1,000個。盧寵茂表示，知悉深圳當局因當地疫情惡化而適時調整名額，期望相關名額不再下調。