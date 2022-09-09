涉鬧分手襲擊女友　律師脫恐嚇等3罪　官裁「事主證供不可信」

一名律師被指逾3年半前在家襲擊其女友，並揚言若報警就把其裸照放上網。他否認襲擊致造成身體傷害、刑事損壞及刑事恐嚇3罪，案件今(9日)在東區裁判法院審結後，法庭隨即作出裁決。裁判官王證瑜指，女事主聲稱被打至「非常極度痛」、「周身傷」，當晚卻選擇安然留宿過夜，態度並不一致，認為事主證供不可信，裁定被告罪名不成立，另向辯方批出訟費。

38歲被告何俊鋒，被控於2018年11月16日，在銅鑼灣希雲街寓所內襲擊女子丁勺珈，因而對她造成身體傷害；屬於丁的手提電話；及威脅丁會使其名譽遭受損害，意圖使她受驚。丁在審訊時稱，她為了「畀其他女性提防」，便把被告患性病一事揚開，此後被告便開始嬲怒她。案發當晚被告不斷毆打她，其中一次更打到她眼前一黑。她坦言「成世人都無畀人咁打過」。但她為免刺激被告，加上心情混亂，故選擇在單位過夜，至早上被告就向她說：「你報警嘅，我就將你啲裸照放上網，等你身敗名裂。」

裁判官今裁決時指，事主聲稱不想刺激被告，所以當晚即使被毆打，仍留在被告住所過夜的說法，是完全不合邏輯。另外，事主一方面聲稱擔心被告會公開她的裸照，一方面在案發後仍多次傳訊息，要求與被告發生性行為，裁判官形容事主表現南轅北轍。除此之外，法庭留意到，事主在頭4份口供均稱不記得被告用左手抑或右手施襲，又沒有說過被告執起手機再掟落地，直至2年後才提及此詳情。綜合以上理由，法庭認為事主證供不可信，即使有相片顯示事主傷勢，仍不足以證明被告曾施襲或刑毁，故裁定罪名不成立。辯方有訟費申請，控方反對。裁判官認為被告不構成自招嫌疑，批出訟費申請。

案件編號：ESCC 2384/2021