虛報4.6萬選舉開支　立法會新界西候選人認罪囚3個月

廉政公署早前落案起訴2020年立法會換屆選舉的新界西地方選區候選人許孝良，指他涉嫌向選舉事務處提交虛假選舉申報書，訛稱因法律服務、個人儀表形象訓練服務及支付2名選舉助理薪金而招致選舉開支，企圖欺詐選舉開支逾4.6萬港元。案件今天（9日）在東區裁判法院再訊，許承認2控項罪。主任裁判官嚴舜儀指，市民對選舉參選人個人操守抱有高期望，被告行為辜負港人信任，傷害支持者感情。另外，法庭認為被告是有計劃犯案，並非一時衝動，案情嚴重，判被告即時入獄3個月。

36歲被告許孝良，報稱無業，被控1項作出提交虛假或具誤導性的選舉申報書的舞弊行為罪。控罪指，被告於2020年9月29日在2020年立法會換屆選舉中作出舞弊行為，即在提交選舉申報書內，作出明知屬虛假或具誤導性的陳述，即他曾因法律服務、個人儀表形象訓練服務及選舉助理文栩鑫和何雪熙的薪金，而招致合共港幣46,460港元的選舉開支。

被告另被控1項企圖欺詐罪，控罪指他於上述同日藉作欺騙，即向選舉事務處訛稱他在選舉中因上述事項而招致開支，並訛稱李偉明律師行的帳單及HI-PROTEIN.HK個人儀表形象訓練服務費的收據是經核證真實副本，以及他已悉數支付上述法律服務和個人儀表形象訓練服務的費用，及已向文栩鑫和何雪熙支付薪金。

案件編號：ESCC 1473/2022