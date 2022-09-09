中秋節大部分酒店預訂爆滿　酒樓難撈　料生意只達以往6至7成

明日(10日)是中秋節，是一家大細外出共聚一堂的好日子，不過疫情近日再度升溫，防疫措施再度收緊，8人或以上聚餐需預先自行進行快速檢測，有業界指出本地餐飲嚴重受挫，生意較以往差；相反酒店預訂則未有太受影響，因應中秋一連3日的長假期，大部分酒店入住率經已爆滿，酒店業協會相信是因應「3+4」隔離政策，港人不能外遊有關。

旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，其酒樓今年中秋生意較以往差，今早(9日)茶市平淡，晚上的訂台亦不多，雖預計明天中秋正日的來客應較今天多，但相信屆時的入座率及生意額大約只達以往6至7成，不過仍對明早茶市有信心，料可有85%生意。他稱，因應禁聚令，以及各種嚴謹的防疫措施，令進入酒樓前手續煩繁，不少老人家因而卻步，故暫接獲的訂台均主要以8人或以下為主。被問到會否推出優惠吸客，他坦言「冇加價已是優惠，再優惠就等於加速自殺。」

香港酒店業協會執行委員陳覺威表示，因應中秋長假期，加上目前仍受「3+4」隔離措施影響，不能外遊，故現時大部分酒店的訂房經已爆滿，其中多以STAYCATION為主。不過，就近月疫情升溫，學生開學，以及婚宴多，令本地餐飲大受打擊，酒店自助餐廳需求變小，他透露很多酒店料中秋期間每晚可以開兩輪晚市，惟現只維持一輪，生意額比預期大跌。他稱，有部分酒店出「奇招」望挽救生意額，包括部分酒店會針對長房客給予租住優惠，另外餐飲業界亦較多轉為外賣形式銷售，如盆菜等。