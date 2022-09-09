安心出行增設檢測登記碼功能　簡化檢測登記流程

新冠疫情持續下，不少市民需要取得核酸檢測無染疫結果以進行不同活動。政府發言人今日(9日)表示，會在「安心出行」流動應用程式新增「檢測登記碼」功能，讓巿民預先自行填寫個人資料，以簡化核酸檢測的登記流程，減省在檢測點現場輪候及登記的時間。

「安心出行」的最新3.4.2版本現已於各大流動應用程式平台上架，巿民可以經相關平台更新程式，以獲取「檢測登記碼」。「檢測登記碼」操作簡易，市民預先填寫檢測時所需登記的個人資料後，系統會自動將該些資料生成用戶專屬的二維碼。二維碼會加密儲存於用戶本人的流動電話「安心出行」內。市民只須在程式填寫資料一次，日後便可在每次做核酸檢測，例如在社區檢測中心或流動採樣站準備接受檢測時，又或因封區做強檢時，重複向工作人員出示二維碼供即場掃描，取代人手輸入資料的登記程序，減少雙方接觸，亦免卻每次檢測時重新登記及輸入資料的等候時間。

發言人強調，獲取「檢測登記碼」純屬自願性質。相關登記資料只會儲存於用戶本人的流動電話，並僅會在用戶向檢測工作人員出示二維碼作掃描後，才會被傳送至核酸檢測登記系統，資料並不會自動備存或傳送到任何政府或其他系統。二維碼的資料經加密處理，確保只有由政府提供的掃描器才可以解密讀取。另外，為確保所登記資料準確無誤及檢測結果發送至正確人士，市民進行核酸檢測時仍須帶備所需的證明文件，例如有效的香港身份證及可接收短訊的本地流動電話，以便核對其個人身分及確保流動電話號碼正確無誤。