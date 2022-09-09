樂華街市擬改安老院　居民勢跨區買餸　轟事前無諮詢

早前，領展計劃將牛頭角樂華邨唯一的街市，改變用途為安老院舍，並向地政署提出申請。有不少居民都反對領展收回街市，指該街市為他們的「唯一選擇」，失去街市他們將難以「買餸」。有商販亦表示，不應收回街市，要求領展「比生路商戶行」。有區議員又批評，領展作為負責管理民生設施的機構，在改變民生設施前有必要諮詢街坊意見，不能一意孤行。領展早前回覆東網指，樂華商場及邨內有提供不同類型貨品的商戶，供應日常用品和鮮活食糧，能照顧區內居民日常所需。不過，記者今日(9日)到現場視察，發現樂華商場的日用品和鮮活食糧選擇不多，即使有超級市場，但其售賣食物的種類，亦遠不及樂華邨街市。

街坊黃太反對領展的提案，認為街市是當區居民的「唯一選擇」，如果興建安老院，附近的老人「將連葱都買唔到」，因為為大部分老人都行動不便難以跨區「買餸」，又指即使附近有超級市場，但其質素和選擇不及街市。商販盧先生亦反對收回，批評收回街市是趕絕商販，指有不少「夥記」已工作多年，若然收回街市他們的生計將出現問題，要求領展取消計劃「比條生路商戶行」。

觀塘區議員蘇冠聰指出，大部分街坊都認為應翻新街市「做好啲」，若然改建成安老院舍為本末倒置，又指領展事前並無諮詢居民，希望領展向居民交代。他認為領展作為負責管理民生設施的機構，在改變民生設施前有必要諮詢街坊意見，不能一意孤行。