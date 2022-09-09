安達臣地盤冧天秤釀3死6傷惹關注　工會促加快通過職安健法例修訂

秀茂坪安達臣道地盤發生嚴重工業意外，天秤塌下造成3死6傷，引起多方關注。面對建造業今年意外頻生問題，工聯職安健協會聯同香港建造業總工會今日(9日)召開記者會，要求政府對現時地盤安全管理制度作出深入檢討，以及加快通過及落實《2022年職業安全及職業健康法例（雜項修訂）條例草案》，提升現有職安健法例的罰則，保障工友的生命安全。

香港建造業總工會理事長黃平稱，根據規例每部起重機進行吊運前，需進行嚴格的測試與檢驗程序，並規定每星期要由一名合資格人士檢查操作機器，然而當中很多內容卻沒清楚寫明，故容易造成安全漏洞。香港機電業工程專業人員協會會務主任王智量透露，得悉其中一名死者為家中唯一經濟支柱，而太太患惡疾正在醫治，家中更有長者及女兒需照顧，對前景十分徬徨無助。

工聯職安健協會主席林淑儀坦言，就日前的大型意外，導致多名工友死傷，強調已非單靠調查能阻止意外發生，有必要盡快落實職安健法例罰則修訂草案，提高業界在職安健上的安全意識及對違法人士的阻嚇力。工聯職安健協會副主席葉偉明則表示，勞工處亦有責任巡查及監督地盤的安全狀況，面對意外雙方均責無旁貨，有必要重新檢視現有安全管理制度，從源頭阻截意外發生。議員郭偉強則要求調查工程中有否出現「大細糧」情況，以免影響對工友的補償。