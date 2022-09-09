安達臣地盤冧天秤釀3死6傷惹關注 工會促加快通過職安健法例修訂
2022年09月09日 13:15
東網電視更多新聞短片
工聯職安健協會與香港建造業總工會促政府加快通過落實職安健法例修訂。
秀茂坪安達臣道地盤發生嚴重工業意外，天秤塌下造成3死6傷，引起多方關注。面對建造業今年意外頻生問題，工聯職安健協會聯同香港建造業總工會今日(9日)召開記者會，要求政府對現時地盤安全管理制度作出深入檢討，以及加快通過及落實《2022年職業安全及職業健康法例（雜項修訂）條例草案》，提升現有職安健法例的罰則，保障工友的生命安全。
香港建造業總工會理事長黃平稱，根據規例每部起重機進行吊運前，需進行嚴格的測試與檢驗程序，並規定每星期要由一名合資格人士檢查操作機器，然而當中很多內容卻沒清楚寫明，故容易造成安全漏洞。香港機電業工程專業人員協會會務主任王智量透露，得悉其中一名死者為家中唯一經濟支柱，而太太患惡疾正在醫治，家中更有長者及女兒需照顧，對前景十分徬徨無助。
工聯職安健協會主席林淑儀坦言，就日前的大型意外，導致多名工友死傷，強調已非單靠調查能阻止意外發生，有必要盡快落實職安健法例罰則修訂草案，提高業界在職安健上的安全意識及對違法人士的阻嚇力。工聯職安健協會副主席葉偉明則表示，勞工處亦有責任巡查及監督地盤的安全狀況，面對意外雙方均責無旁貨，有必要重新檢視現有安全管理制度，從源頭阻截意外發生。議員郭偉強則要求調查工程中有否出現「大細糧」情況，以免影響對工友的補償。