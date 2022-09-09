新古洞街市毗連古洞北港鐵站　當局補鑊設獨立儲存室放豬殼

古洞北為北部都會區其中一個重點發展區域，而政府在《2019年施政報告》附篇中亦有宣布將會在古洞北新發展區未來港鐵站附近規劃興建新公眾街市。近日有文件披露，古洞北新公眾街市初步選址將位於將來落成的公營房屋步行範圍之內，毗連未來古洞北港鐵站及公共交通交匯處，新設計外形似足「日本outlet(購物直銷中心)」。另外鑑於過去豬隻屠體(豬殼)被棄街市地上遭群鼠噬咬的事件屢見不鮮，為加強食物安全，新街市將加設有一間有空調的獨立儲存室，以暫存在清晨時分送達街市的豬殼，預料最快將於2028年完工。

新公眾街市佔地約5,500平方米，市位於古洞北新發展區中部第19區東部規劃為「公共屋宇／資助出售房屋」的用地，大樓樓高4層，設有空調的街市位於地下、1樓及2樓，3樓則用作食物環境衞生署的辦公室，2樓和3樓會建造綠化花園。街市共提供約150個檔位，包括約70個大型攤檔、70個小型攤檔、10個熟食攤檔和一個水耕種植攤檔。街市地下及一樓均設有貨物起卸區；而在三樓會設有一個多用途空間，以舉辦街市推廣和節慶活動。

由於新公眾街市位於交通樞紐，故會設有蓋走廊連接港鐵古洞站，另有行人天橋接連接公營租住房屋。此外，新公眾街市大樓選用抗菌建築材料；又在洗手間安裝自動門、感應式水龍頭及自動沖水系統；採用先進空氣淨化系統以消除異味、細菌及氣態污染物；熟食攤檔引入廢氣油脂和異味處理(UV-C)設備；並於載客升降機使用非接觸式升降機按鈕技術；在扶手電梯安裝自動消毒裝置等。政府表示，計劃在2024年第2季向立法會申請撥款，並在獲得撥款後隨即開展建造工程，預計最快於2028年完工。