何俊仁疑遭取消律師資格　香港律師會：不評論個別事件

支聯會前副主席何俊仁，因涉嫌煽動顛覆國家政權而一直還押，上月申請保釋獲批。自何定罪以來，坊間有聲音要求就何專業失當行為永久吊銷其執業資格，以達致以儆效尤的作用。東網記者今日(9日)登入香港律師會網站，發現何俊仁(HO CHUN YAN, ALBERT)已被列為「非持有執業證書之律師」，意味何俊仁或已被香港律師會「釘牌」。東網向律師會查詢後，獲口頭回覆表示，律師會不會就個別事件評論，又指所有資料已上載予網頁，且資訊會定期更新，強調會公開資訊至網頁上供公眾查閱。換言之，何俊仁恐已被「釘牌」。

現年70歲的何俊仁，報稱任職律師。他被控在2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人，組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

翻查資料，何早前亦牽涉4宗非法集結案，其中「8‧18流水式集結」被判緩刑，其餘3宗「10‧1集結」、「6‧4集結」及「10‧20九龍遊行」案分別被判監10至18個月，但獲准同期執行，現已服刑完畢。