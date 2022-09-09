工展會再辦購物節　今起一連4日亞博館暢售百貨迎中秋

去年首次舉辦的工展會購物節深受各界好評，香港中華廠商聯合會決定由今日(9日)起至下周一(12日)，一連4日在亞洲國際博覽館再次舉行購物節，為中小企在疫情下帶來商機。惟有參展商坦言首日早上開場人流不算多，期望稍後時間會有更多人前來購物；另有市民滿載而歸，花數千元購買急凍食品、家電等產品。

售賣罐頭鮑魚的新億食品有限公司負責人羅先生表示，由於開幕時間尚早，不算太多人前來購物節，導致早上銷情未如理想，希望午後會有更多人參與。他又指，通常市民會於今日買齊貨，迎接明天的中秋節，擔心明天人流更靜，寄望今日稍後時間能挽回銷情。第二年參展的德廚控股有限公司負責人周小姐稱，有市民用消費券購買按摩器等產品，惟去年開幕人流明顯比今年多，希望今年整體生意與去年相若。而售賣澳門杏仁餅、蛋捲的歐女士表示，很多市民特意購買傳統小食，作明天中秋節送禮之用，銷情很理想。

另外，張小姐花費約2,000港元購買兒童玩具、參茸海味等，她認為雖然會場很大，亦有多間參展商，但貨品種類不算多，未有購入特別的心頭好。黃小姐早已用完政府發放的2,000港元消費券，仍花約3,000港元購買急凍食品，床品套裝、家電等產品。廠商會會長史立德指，由於亞博館遠離市區，加上疫情影響經濟，舉辦工展會購物節為大膽的嘗試，幸得市民、尤其是新界北居民的支持，購物節於去年取得6,000萬港元銷售額佳績，令活動於今年得以延續，預計今年的銷售額會比去年好，而明天是中秋節正日，相信一家大細會前來購物節歡度佳節。