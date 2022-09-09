科大研究證天花疫苗能針對猴痘病毒　令人體產生強烈免疫反應

近日一宗猴痘個案由外地輸入本港，引起市民關注。由香港科技大學和澳洲墨爾本大學共同進行的研究發現，早前由牛痘病毒所研發的天花疫苗，能誘導人體對猴痘病毒產生強烈免疫反應。研究結果已於國際科學期刊《病毒》中發表。有份研究的學者表示，這種天花疫苗已在過往的猴痘病毒爆發中，獲證明能高效對抗猴痘病毒，亦被視為重要的措施，以防止大規模爆發。不過，由於引發今年猴痘疫情是新的猴痘病毒，因此缺乏科學數據證實其保護效用。

研究團隊比較了牛痘病毒及新猴痘病毒的基因相似及差異，特別是由T細胞及由疫苗所誘導的中和抗體所識別、被稱為「抗原表位」的蛋白部分。另一名學者指，研究結果能減低對新猴痘病毒的不安。他說，研究數據進一步支持使用全球不同衛生機關推薦的天花疫苗，以對抗新的猴痘病毒。

世界衛生組織建議為高暴露風險人士，作第一級預防疫苗接種，即預防性接種；自今年5月初出現首宗新猴痘病毒個案以來，全球至今已有超過90個國家及地區，先後發現逾52,000宗確診個案，本港亦於日前證實第一宗由外地輸入的個案。