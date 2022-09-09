虎豹樂圃12.1停止營運　虎豹別墅同日交還政府

港府今日(9日)宣布，虎豹樂圃將會由今年12月1日起停止營運，作為其運作基地的虎豹別墅歷史建築將於同日交還政府。在租約提早中止之前，虎豹音樂基金有限公司將繼續負責虎豹別墅的管理，虎豹別墅繼續開放讓公眾參觀，已計劃的活動亦將繼續舉行。

虎豹音樂基金有限公司向政府表示，虎豹樂圃營運期間面對多重挑戰，影響其收入和業務營運。儘管機構努力改善虎豹樂圃的財務狀況，但最終認為項目無法再持續營運，於是向政府提出中止原定於2025年3月31日屆滿的租約。政府與虎豹音樂基金有限公司詳細商討後，雙方同意該歷史建築提早交還予政府。

虎豹樂圃為第3期活化歷史建築伙伴計劃(活化計劃)項目，非牟利機構虎豹音樂基金有限公司在活化計劃下，將虎豹別墅復修及活化為虎豹樂圃，於2019年4月開始營運，提供中西音樂培訓，定期舉辦免費導賞活動，並開放虎豹別墅的花園和詮釋區供公眾參觀。

發展局表示，會尊重營運者的決定，亦將於上述日子按租約條款及條件接收虎豹別墅。局方會諮詢保育歷史建築諮詢委員會，以制定未來的使用方案，包括考慮把這座獲評為一級的歷史建築，加入下一輪、第7期活化計劃供合資格機構申請。在過渡期間，發展局會安排以導賞團等形式供市民參觀這歷史建築，詳情稍後公布。