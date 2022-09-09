突圍失敗科學館被捕　女生認理大內外暴動判入教導所

2019年11月反修例風波期間，香港理工大學曾被大批示威者進駐，並與警方發生激烈衝突。其中1名企圖突圍而出的女學生，在逃到科學館內終被捕。她上月於區域法院承認2項暴動罪，至今天（9日）被法官判入教導所。

被告李嘉希（20歲），承認於2019年11月17至18日，在理大暢運道和科學館道一帶、及在理工大學與他人參與暴動。辯方求情指被告當時只欲親身到理大支持，沒意圖做任何破壞行為，亦非領導或號召角色。被告事後仍繼續學業，明白事件已令她付出沉重代價，亦對其家人造成影響。

法官陳廣池判刑時引述報告指，被告實對警方沒有敵意，但受社會氛圍影響，使她走到街頭發聲，支持示威者及表達對政府的不滿，認為她需要接受較長時間的監督。法官嘆被告因應媒界號召，不分清紅皂白往理大聲援及支持暴徒，可悲的是被告自己亦沒有頭緒如此做的原因，卻因而使其學業中斷，且受苦的不止是被告，更累及其家人，甚至社會。法官相信被告能經一事、長一智，不再容易受唆擺而成為前線炮灰，令幕後指使者獲取到政治聲望，望她在現時能冷靜察看何謂醜陋的政治。而法庭面對少年犯時，會平衡更生及懲處的需要，考慮後接納報告建議，判被告入教導所。法官判刑後重提條例就年齡在16至21歲之間的人士的判刑限制，認為犯手法及犯案者年齡會隨時日轉變，希望有關當局檢視有關條例有否修訂的必要，以讓法庭判刑時，可因應案情及被告的狀有更大的自由度。

案件編號：DCCC 190,193,194,196,198,200,201/2021