政Whats噏：立會新餐廳即將試業　梁君彥與一眾議員率先試食

經營立法會大樓餐廳逾10年嘅營運商早前不再續約，由另一集團接手營運，並進行裝修工程。立法會主席梁君彥與一眾議員今日(9日)率先到餐廳試食，並宣布餐廳將於本月21日開始試業。

梁君彥喺社交網站發文，指餐廳裝修工作正進行得如火如荼，將來特設議員專區，供議員及隨行賓客使用。在新營運商與秘書處緊密協作下，好高興告知大家一個好消息，就係餐廳將於9月21日開始試業。而今日特意邀請立法會行政管理委員會成員，包括張宇人、葉劉淑儀、馬逢國、盧偉國及陳振英議員，以及餐廳營運標書評審委員會成員，包括記者朋友、議員助理和秘書處職員等，到餐廳試食，就食物質素及份量等向新營運商提供意見。

同時又簡介餐廳美食。梁指新營運商為餐廳帶來新氣象、新餐牌。除咗大家熟悉嘅港式茶餐及小食，餐牌增添咗多款新菜式，包括蔥油霸王雞、雜菜海鮮喇沙和焗豬扒飯，仲有相當「邪惡」但美味嘅蝦多士同豬扒包，以及維他奶紅豆冰、珍珠豆漿等特色飲品。眾人大快朵頤嘅同時，更可欣賞餐廳牆上充滿香港情懷嘅掛畫，視覺味覺雙重享受。梁重申對新營運商寄予厚望，期望新餐廳能繼續成為大樓使用者「醫肚」嘅好地方，並建立良好口碑，預祝餐廳生意興隆。