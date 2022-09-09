西貢荃灣等4區多地污水帶毒　港府派32萬快測包

新一波新冠肺炎疫情持續，西貢、灣仔、荃灣及東區多處屋苑驗出污水染疫。政府今日(9日)公布，當區的民政事務處將陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約32萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

涉及地點包括東區的翠灣邨、杏翠苑、悅翠苑、茵翠苑、峰華邨、柴灣戲院大廈、華泰大廈及山翠苑；西貢區的富康花園、唐明苑、將軍澳中心、將軍澳廣場、翠嶺峰、寶明苑及廣明苑；灣仔區的天樂里、德仁街及日善街附近一帶住宅；及荃灣區的田寮新村、芳園路64號、馬灣大街村、馬灣漁民村屋、海濤花園、壹號九龍山頂、恒麗園、新麗苑、油柑頭村、漢民村、疊翠苑、皇壁、翠景臺、金麗苑、錦柏豪苑、灣景花園、韻濤居、麗城花園第一至三期、翠濤閣及蔚景花園。

為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行新冠病毒檢測，並在一些地區檢測到污水含病毒的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。