添1171宗學校呈報確診　22班別疑現傳播須停課

本港新冠疫情升溫，衞生署衞生防護中心公布，今日(9日)新增1171宗學校呈報的確診個案，來自707間學校，涉及984名學生及187名教職員。另過去7日有530間學校呈報兩宗或以上的染疫病例，當中22間學校被中心建議停課。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，學校確診個案不斷上升，是基於社區個案不斷增加，形容為正常現象，目前並無訂置某個確診數水平便要全部學校停課。其續指，目前本港有約70萬學生、10萬教職員，佔本港人口約十分一，按此推算有1,000宗涉學校的個案屬正常。同時強調，目前當局正留意學校個案，如發現個別班級出現較多個案，會建議局部停課，認為措施有效阻截個案於學校蔓延，所以會維持有關措施。

醫院管理局總行政經理(綜合臨床服務)李立業表示，公立醫院最高峰時期有共161名確診兒童同時留醫、20人情況嚴重或危殆。他解釋，雖然數目驟眼看不是很多，但兒科病床較成人病床數目少，如有關病床不勝應用亦要即時將成人病床轉用，牽涉病房數目、人手調配等，如同一時間有太多兒童留醫，會對公立醫院構成壓力。