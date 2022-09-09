今增10076確診　輸入佔154宗　衞署籲市民中秋減少家庭活動

第5波疫情毒鏈難斷，昨(8日)單日確診數更突破3月24日以來的新高。衞生署衞生防護中心公布，本港今日(9日)新增10,076宗確診，包括154宗輸入個案。另疫情持續下，中秋將至，中心續指目前亞博館提供240張病床，並有計劃於中秋後將病床增至280張。另外，當局建議市民中秋期間亦盡量減少家庭活動，避免除罩及多人聚集，若不得不參與相關活動，亦應先做快測，有不適便不要參加聚會。

本地個案未止，院舍方面，過去一日有10間院舍現新染疫個案，共43名院友須要檢疫。學校方面，今早則收到1,171宗呈報個案，涉及707間學校，影響984名學生及187名教職員，共22班要停課。另外，8月求診數據顯示，高峰期間曾有超過160名確診兒童需要住院，超過20宗個案情況嚴重及危殆。變種病毒株亦有升勢，目前BA.4或5佔72.9%，推算BA.5佔整體個案約65.6%、BA.4佔7.3%、BA.2.12.1佔4.3%，而BA.2.2則佔22.8%。

中心提醒，當局正跟進持「紅碼」、疑違反隔離令的人士，涉及40人。他們涉擅自離開檢疫處所，嘗試進入指定處所如食肆；當局正積極進行搜證，包括刑事調查。其中已向3人發傳票，進入檢控程序。並且衞生署及警方有權將有關人士帶到隔離設施，如果有關人士拒絕或者涉及刑事，一經定罪，可以罰款1萬港元及入獄6個月。