執法部門全港反黑工行動拘20人　包括1名印度籍假難民

入境處在周一至周四(5日至8日)一連四日，於全港各區展開反非法勞工行動，代號分別是「光影行動」、「曙光行動」，以及連同警方執行的「冠軍行動」。行動中共拘捕20人，包括12名懷疑非法勞工、5名涉嫌聘用非法勞工的僱主、2名涉嫌協助及教唆者及1名逾期逗留人士。

行動中，入境處特遣隊人員搜查了59個目標地點，例如貨櫃場、回收場及零售店舖等，共拘捕8名懷疑非法勞工及4名涉嫌聘用非法勞工的僱主。此外，於「冠軍行動」中，執法人員於中西區搜查了21個目標地點，包括商業大廈、餐廳及街市等，共拘捕4名懷疑非法勞工、1名涉嫌聘用非法勞工的僱主、2名涉嫌協助及教唆者及1名逾期逗留人士，其中一被捕的懷疑非法勞工是持「行街紙」。據了解，他是33歲的印度籍「假難民」，被捕時在中區從事搬運工作。

入境處發言人表示，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。一經定罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。發言人重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高可處罰款50萬港元和監禁10年。