統計處：今年第2季承建商完成建造工程總值升3.8%

本港工程完成量有所上升。政府統計處今日（9日）公布「建造工程完成量按季統計調查」的臨時結果，主要承建商於今年第2季所完成的建造工程名義總值的總計為595億港元，較上年同期上升8.0%。剔除價格變動的影響後，臨時結果顯示以實質計算，主要承建商所完成的建造工程總值的總計於同期間上升3.8%。

按建造工程類別分析，於今年第2季完成的私人地盤建造工程名義總值為152億港元，較上年同期上升10.2%，升幅為12.2%。至於今年第2季完成的公營地盤建造工程名義總值較上年同期上升33.9%至228億港元，升幅為22.9%。按主要用途類別分析，住宅樓宇建造工程於今年第2季完成的地盤建造工程名義總值為117億港元，較上年同期上升4.1%；同期間，運輸工程於今年第2季完成的地盤建造工程名義總值下跌24.0%至68億港元。

此外，政府統計處今日亦發表了今年8月份中小型企業業務狀況按月統計調查的結果。當中中小企業務收益的現時動向指數從今年7月在收縮區域的43.4上升至今年8月的45.4，而未來一個月的業務收益展望動向指數為48.0。按行業分析，業務收益現時動向指數雖低於50的分界線，但除了地產業之外，所有統計調查涵蓋的行業的相關指數在今年8月均較上月有所上升，顯示收縮情況有所放緩，當中以進出口貿易業及飲食業的升幅最為顯著。