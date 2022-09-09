市面消毒產品有效及安全性存疑　廠商會推新標準檢驗

新冠疫情未平，市面上因疫情而推出的消毒產品多不勝數，但對於產品的有效性及安全性卻一直未能監測。香港中華廠商聯合會及屬下CMA檢定中心宣布將推出新服務，為不同行業創建新標準及進行安全測試，當中首個項目便是為噴灑消毒劑及流動負壓消毒室等相關行業，制定一套新的行業標準，希望可以為生產商提供一個有力的參考指標，以令本港的噴灑消毒劑符合世界衞生組織的安全要求。

衞生署早前曾在社交媒體中指出，在任何情況下，都不建議通過消毒通道、消毒櫃或消毒間向個人噴灑消毒液，令市民容易對噴灑消毒劑有所顧慮。有見及此，廠商會認為需要為一些噴灑消毒劑或流動負壓消毒室創建新的檢驗標準及進行安全測試。有關「流動負壓消毒室」之行業標準，內容包括噴灑消毒劑及相應的負壓消毒艙的抗菌性能要求；噴灑消毒液對使用者的安全性要求；急性吸入毒性測試要求；皮膚刺激性測試要求；及負壓消毒艙內的負壓要求等。

廠商會會長史立德表示，希望透過創建新行業標準及安全測試要求，本地所生產的產品及技術能走出香港，獲得大灣區及世界市場的肯定。而CMA檢定中心主席駱百強亦指出，希望是次制定新行業標準的行動，可以發揮引領作用，為本地生產商及創科產業訂下具權威性的標準，以平衡市場及安全需求。