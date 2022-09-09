學校疫下轉網上授課　調查指2成學生成績倒退　紀律問題急升

新冠疫情持續近3年，期間學校改為長期網上授課，對師生的教與學影響甚大。有機構今日(9日)就「後疫情時代的教育需要與省思」的研究成果舉行發布會，研究從今年5月至8月進行，500名中學生參與問卷調查，另訪談14位老師。調查發現，所有受訪老師均認為網課期間學生的學術表現較面授時差，約2成學生表現倒退，有科目合格率由70%跌至35%、功課及測驗平均分下跌。教師亦觀察到，網課教學造成單向聆聽，令學生較難專注，亦難探索及發展對學科的興趣。疫情期間學生紀律問題亦急升，缺課、欠交功課、掛機及不專心的情況有所增加，甚至有學生未開眼、未刷牙，攤在床上上網課，不少初中生如執書包、寫手冊、坐姿亦要老師再教。

社創校園始創人謝思熹指出，在朋輩支援方面，疫情使學生太少回校，從而失去午膳、課外活動等共處時間，也缺乏能促進團隊意識的班際或隊際活動及比賽，使學生難以建立歸屬感及團體精神。有老師亦表示，學生太少與人面對面相處，降低其同理心和耐性，學生間小衝突增加，變得不願遷就他人。至於身心健康上，70%受訪教師表示疫情期間學生情緒行為問題如沉迷網絡、嚴重缺課、自殘等有所增加。社工疫情期間個案亦急增，有學校急需處理的個案達55個，佔全體學生21%。

針對種種狀況，教師在這3年來嘗試作出不少改善方法，如檢討並改進網上學習模式、將同樂活動移師網上舉行、以具娛樂性的方式拍攝教學影片，甚至設立網上遊戲學習平台，以激發學生學習興趣。另外，香港教育大學鄧希恒博士提到，有約4成學生表示網課有助提升學習成效和興趣。他認為，影響學生學習成效的關鍵不是網上或面授的授課形式，而是教學內容與方式能否真正激發學生興趣與動力，這樣學生才會自發地喜歡學習。