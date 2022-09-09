「光城者」7成員認顛覆國家政權　押後下周五繼續求情

警方國安處去年拘捕組織「光城者」4男3女、年齡介乎15至25歲的成員，指他們涉嫌宣揚顛覆國家思想，控以1項串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪，其中6名被告上月20日在區域法院承認控罪，餘下21歲男被告今天（9日）亦承認控罪。因7名被告今天未完成求情，法官郭偉健決定押後案件至下周五（16日）再訊，其中1名被告以原有條件保釋。

本案7名被告依次為17歲阮姓男生、21歲男倉務員蔡永傑、16歲尹姓女生、17歲梁姓女生、26歲男售貨員陳右津、17歲蔣周姓男生及19歲女生郭文希。他們同被控於2021年1月10日至2021年5月6日期間，在香港一同串謀和與其他人串謀，煽動他人組織、策劃、實施或參與實施以下以武力、威脅使用武力或者其他非法手段，旨在顛覆國家政權行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，推翻中華人民共和國中央政權機關或者香港特別行政區政權機關。

阮和蔡永傑另涉一宗將軍澳中學爆竊案，被控入屋犯法罪，指他們於去年2021年5月5日侵入將軍澳保良局羅氏基金中學，意圖在該處偷竊。阮另被控一項無牌管有無線電通訊器具罪。蔡另被控一項管有攻擊性武器罪及一項管有兒童色情物品罪，被指於大圍顯徑下徑口村管有2枝伸縮棍，及在手機管載有兒童色情物品，即274張相片及1段影片。蔡今天承認管有攻擊性武器罪，入屋犯法罪及管有兒童色情物品罪則存檔法庭。

案件編號：DCCC 801,985/2021