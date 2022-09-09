冷氣機短路起火　揭27歲男工廈種大麻　警檢逾36萬製品

澳門沙梨頭區昨日(8日)有一幢工廈起火，意外揭發一名男子於該大廈租借的單位內種植並出售大麻，他涉觸犯不法生產、販賣和吸食精神科或麻醉藥品、不適當持有器具或設備等罪，被移送司法機關處理。司警今日(9日)表示，是次檢獲的大麻製品共計358.36克，黑市價約值36萬澳門元，而相關培育中的大麻植物價值則仍待點算。

司警表示，涉事的工業大廈昨午(8日)4時有單位因冷氣機短路起火，消防人員到場撲熄火勢後發現有人非法種植大麻，司警遂著手跟進。經查，該工廈單位內一共搜獲9個室內培植帳篷、25棵大麻植物、268克大麻花製成品、培植及分裝工具，及後執法人員即場截獲該名前來察看的男疑犯，更於其住所搜出7包重約90.35克大麻、吸毒及分裝工具。

涉案的27歲澳門籍男子姓吳，報稱無業，已承認租用工廈單位培植大麻，並供稱自去年6月起，經海外網站購入價值1,200澳門元的6粒大麻種子，再從網上自行學習種植大麻的方法。至本年4月，遂租用工廈單位以接枝方式孕出25棵大麻，並製成大麻花製品。其自稱已販賣大麻約5個多月，至今已售出200克大麻製品，顧客包括本地人，已獲利至少2萬澳門元。另外，該名男子的驗毒反應證實曾吸毒，案中的種子來源則仍待追查。