深水埗「玩具街」現人潮購中秋燈籠　有商戶料生意多一至兩成

中秋節前夕，東網記者今日(9日)下午到有「玩具街」之稱的深水埗福榮街視察，即使烈陽高掛，仍無阻市民買玩具應節，平日熙來攘往的街道，亦搖身一變成為充滿中秋節氣氛的「燈籠街」，行人路兩旁掛着琳瑯滿目的燈籠玩具，大朋友小朋友都在歡愉的氛圍下選購各式各種的燈籠、螢光棒等應節貨品。惟有人歡喜有人愁，有玩具店主稱今年生意較去年好，有店東則指旺丁不旺財。普遍市民出手闊綽，平均花百多元購買應節玩具，惟在疫情陰霾下，多數人選擇留在家中與家人慶中秋，不敢外出食飯。

玩具店主李小姐今午忙個不停，她指今年中秋節市民較願意花錢購買燈籠，生意預計會比去年多一至兩成，大多小朋友選購膠製燈籠及電動燈籠，因即使過了中秋節亦可遊玩。惟毗鄰的店東鄧小姐則表示，雖然今日有較多人外出，但旺丁不旺財，生意與往年相若，她認為在疫情下部分市民不願意花錢。

陳先生偕同兩名女兒到場，他預計花數百元購買燈籠及螢光棒，希望女兒有個愉快的中秋節。黃小姐帶同兒子買滑板車及燈籠，疫情關係只預算花費約一百港元買玩具，並僅邀約親人到家中吃飯。江先生以約400港元購買多個燈籠，打算與小朋友及朋友在家過節。林小姐則豪花250港元購買紙製金魚燈籠予子女，希望小朋友乖巧聽話，並預計花數千港元買餸與親人在家過節。而葉小姐亦花數百港元購買燈籠裝飾家居，惟因疫情升溫，家人不打算外出食飯，只在家中度過。