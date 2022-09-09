安達臣地盤意外　癌末遺孀失支柱苦攜兩幼女　工會盼外界施援

秀茂坪安達臣道工地日前發生致命意外，一個重65噸的天秤倒塌，擊中地盤內多個貨櫃辦公室，導致3死6傷。其中死者許文明的太太早前發現患有末期癌症，原已做好早一步離開的準備，誰知天意弄人，事故提前將丈夫帶走，她形容今次意外為「上天開的玩笑」。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，死者原為家庭經濟支柱，就算公司現時能夠提供援助，但都非常有限，希望社會向家屬伸出援手。

41歲電工許文明，受僱於精進建築有限公司，他因頭顱骨折及大量出血，當場證實死亡。許太指，意外當日收到電話叫她醫院認屍，但到場後發現屍體不是她丈夫，其後又收到電話叫她到意外現場。到達地盤時，她見到一具蓋上布的遺體，心已知道是丈夫的遺體。許太指當刻不敢上前抱住他，因為那已經是對她沒反應的屍體。許家原本為一家四口，育有兩名4歲及7歲女兒，惟她患有末期癌病。許太表示，先夫以前是從事餐飲業，女兒出世後，開始從事電工行業。丈夫不單止是家庭經濟支柱，對整個家庭都付出很多，所有假期都要用來陪伴小朋友。許太指，兩個女兒已知道爸爸的情況，心情已經回復平穩，但早前曾對她說「好想Daddy返嚟陪佢」。

許太表示，不會就意外怪責任何一個單位，因為對她個人來說沒有意義，都不會把她先生帶回來。蕭倩文強調，近日意外不斷發生，反映安全意識不足、沒有按照規例執行。希望勞工處及警方如發現有違反情況，應作出控告。同時又希望部門向公眾交代意外成因，防止同類意外再發生。