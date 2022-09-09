海外台灣客機駐港機組人員　明起抵港返社區須接受3天醫學監察

本港疫情持續，港府再一步調整入境檢疫措施。​根據疫情的最新發展，並在檢視相關數據後，政府今日(9日)公布調整機組人員的檢疫安排，由明日(9日)凌晨零時起，所有往來海外地區或台灣客運航班上執勤的駐港機組人員，在抵港後須於機場進行「檢測待行」，取得核酸檢測無染疫結果後可離開機場；而在返回社區後亦須定期接受檢測，以持續監察健康狀況。上述安排與現行適用於駐港貨機機組人員的安排一致。

所有駐港機組人員在海外地區或台灣的外站逗留期間，須繼續遵守閉環式安排，避免與當地的社區接觸。此外，為了更好保障公共衞生，這些從海外地區或台灣返港的駐港機組人員，亦同時需要繼續接受醫學監察，包括避免於公共場所進行脫掉口罩的活動、避免前往人多的地方和大型聚會，以及記錄個人行蹤，直至他們抵港後的第3天。

政府已要求航空公司實施有效的機制，以確保其機組人員遵從醫學監測期間的要求。航空公司需要承擔責任，負責監察及查核其機組人員的行蹤紀錄。若航空公司未有盡職履行其監察的責任，或發現違規情況，相關機組人員的特定檢疫安排的資格將會被取消。