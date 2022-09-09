多66地點納強檢　大埔中心7住廈上榜

再增66個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單。政府今日(9日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(10日至11日)期間進行病毒檢測。

另外，截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。政府明日將於柴灣興民邨、南區石排灣邨，以及樂富邨重開流動採樣站。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.荃灣尚翠苑翠庭閣

2.馬鞍山富寶花園8座

3.馬鞍山富寶花園9座

4.大埔大埔中心8座

5.大埔大埔中心10座

6.大埔大埔中心9座

7.大埔大埔中心7座

8.大埔大埔中心第6座

9.荃灣大窩口邨富國樓

10.大埔大埔中心11座

11.大埔大埔中心12座

涉及多宗病例的地點如下：

1.藍田碧雲道 225 號康盈苑

2.屯門友愛邨愛暉樓1座

3.大圍顯徑邨顯祐樓

4.藍田啟田邨啟旺樓

5.將軍澳日出康城領都2座(左翼及右翼)

6.牛頭角彩盈邨盈安樓

7.秀茂坪寶達邨達貴樓

8.筲箕灣耀東邨耀華樓

9.香港仔石排灣邨碧月樓

10.沙田愉翠苑愉居閣

11.天水圍天瑞一邨瑞財樓

12.天水圍天喜街11號天麗苑

13.荃灣錦豐園2座

14.天水圍天頌苑頌棋閣

15.屯門兆康苑兆恆閣

16.屯門兆禧苑順禧閣

17.將軍澳寶林邨寶勤樓

18.黃大仙樂富邨樂泰樓

19.屯門建生邨泰生樓

20.大圍美林邨美桃樓A座

21.鑽石山鳳德邨紫鳳樓

22.葵涌葵芳邨葵明樓

23.天水圍天慈邨慈輝樓

24.葵涌葵涌邨映葵樓

25.將軍澳峻瀅1座

26.荃灣海濱花園海昇閣

27.鰂魚涌太古城南海閣

28.將軍澳富麗花園2座

29.香港仔香港仔中心港盛閣

30.馬鞍山雅景臺2座

31.油塘油麗邨雅麗樓

32.沙田沙角邨美雁樓

33.屯門富泰邨君泰樓

34.馬鞍山耀安邨耀頌樓

35.荃灣環宇海灣3座

36.沙田博康邨博達樓高座

37.屯門兆麟苑寶麟閣

38.將軍澳健明邨明域樓

39.柴灣興民邨民富樓

40.將軍澳寶盈花園7座

41.九龍灣麗晶花園18座

42.元朗朗屏8號3座

43.長沙灣海盈邨盈輝樓

44.大圍新翠邨新學樓

45.牛池灣嘉峰臺4座

46.牛頭角彩福邨彩樂樓

47.將軍澳煜明苑煒明閣

48.秀茂坪曉麗苑曉逸閣

49.深水埗海達邨海榮樓

50.粉嶺嘉盛苑嘉輝閣

51.柴灣藍灣半島3座

52.掃管笏愛琴海岸3座

53.沙田碩門邨美碩樓

54.鴨脷洲利東邨東昌樓

55.上水天平邨天朗樓