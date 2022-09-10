將軍澳將建3個過渡屋項目　合共1080伙　料2023年完工

港府近年力推過渡性房屋，基督教家庭服務中心在將軍澳興建3個過渡屋項目，分別位於唐賢街、寶邑路及寶琳路北，共建1,080伙，當中亦有不同大小的單位，例如1至2人單位、3人單位及4人單位等。預料最快2023年7月初完工。

唐賢街過渡性房屋項目為較少單位的項目，只有282個單位，包括157個2人單位、116個3人單位、8個4人單位及1個無障礙單位，而單位將主要集中於1座4層高大樓，另有3個活動室設施及1個洗衣房。寶琳路北過渡性房屋項目同樣屬較少單位的項目，共建385個單位，包括282個1至2人單位、94個3人單位、8個4人單位及1個無障礙單位，提供綠化空地及1座1層高的活動設施。

寶邑路過渡性房屋項目則為3個項目之中最多伙數的項目，共有413個單位，包括251個1至2人單位、136個3人單位、23個4人單位及3個無障礙單位，單位主要集中在兩座4層高大樓，另有1座1層高活動設施及綠化空地。3個項目均採用組裝合成建築法，減省現場施工工序和建築廢料，並可節省施工時間，預料工程將於今年7月展開，最快只需要12個月便可完成。