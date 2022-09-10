海庭道綜合大樓設體育館及室內游泳池　籌備工作完成即申請撥款

港府早於2018/19年度財政預算案提及「80億元推展地區設施工程計劃」，多個部門亦為此在油尖旺區推出海庭道綜合大樓，並曾於2019及2020年諮詢油尖旺區議會。近日再有最新文件披露，擬議海庭道綜合大樓將建體育館、室內游泳池、小型圖書館、社區會堂及母嬰健康院等。而待所有籌備工作完成後，政府便會向立法會申請撥款以便進行工程。

海庭道綜合大樓用地面積約為0.65公頃，將建多項設施，其中體育館包括多用途主場館，可供用作兩個籃球場或兩個排球場等使用，並設看台，可容納不少於200至250名觀眾；另外會建兩個多用途活動室、乒乓球室、舞蹈室及健身室等。而室內游泳池則包括兩個水深分別1.4米及0.9至1.2米的室內暖水訓練池；另有室內暖水習泳池及輔助設施等。小型圖書館設於4樓，包括成人圖書館、兒童圖書館、報刊閱覽部、推廣活動室、學生自修室、書籍介紹展示區等。

此外，運輸署評估後認為有需要在綜合大樓加設地下公眾停車場，以應付該處及附近的泊車需求。運輸署會參考附近街道的泊車情況，視乎評估結果，可提供的車位數量介乎120至180個之間。根據初步資料估算，有需要在此提供泊車位的車輛類別，包括私家車和貨車等，並將採用自動泊車系統。