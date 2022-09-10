依例追究　40名持紅碼外出人士

中秋3日假期今日揭開序幕，鑑於接連有持「紅碼」的確診患者擅離隔離地點，涉違反防疫規定，為免有患者在中秋節假期中於社區四出播毒，衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日表示，當局正跟進40宗疑違反隔離令個案，包括懷疑在確診期間嘗試進入食肆等處所。經搜證及刑事調查後，已向3人發出傳票。

張竹君重申，衞生署及警方有權將有關人士帶到隔離設施。若有關人士拒絕或者涉及刑事，一經定罪，最高罰款一萬元及入獄6個月。

此外，政府發言人昨日表示，會在「安心出行」流動應用程式新增「檢測登記碼」功能，讓市民預先自行填寫個人資料，以簡化核酸檢測的登記流程，減省在檢測點現場輪候及登記的時間。安心出行最新3.4.2版本已提供該功能，市民可預先填寫檢測時所需登記的個人資料後，系統會自動將該些資料生成用戶專屬的二維碼，並會加密儲存於用戶本人的流動電話安心出行程式內。只須填寫資料一次，日後便可在每次接受核酸檢測時，重複向工作人員出示二維碼供即場掃描，取代人手輸入資料的登記程序，減少雙方接觸，省卻再填及等候的時間。

政府發言人強調，獲取檢測登記碼純屬自願性質。登記資料只會儲存於用戶本人的流動電話，並僅會在用戶向檢測工作人員出示二維碼作掃描後，才會被傳送至核酸檢測登記系統，相關資料並不會自動備存或傳送到任何政府或其他系統。