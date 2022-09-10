宅度假入住率普遍爆滿　酒樓晚市入座率遜預期

中秋節一向是闔府共聚的大日子，過去酒樓食肆大收旺場，但今年疫情升溫下，政府早前再度收緊防疫措施，8人或以上聚餐需預先自行進行快速檢測，有業界表示，措施及疫情令餐飲業的中秋節市道嚴重受挫，生意較以往差；不過，3日長假期令酒店宅度假（Staycation）受惠，業者透露預訂率未有太受影響，大部分酒店入住率均爆滿，酒店業協會相信是「3+4」隔離政策令港人不能外遊，惟有本地度假有關。

旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，其酒樓今年中秋節生意較以往差，昨早茶市平淡，晚上的訂枱亦不多，雖預計今天中秋節正日來客應較昨日多，但相信入座率及生意額大約只達以往六至七成。至於今早的茶市，他則有一定信心，料可有85%生意。他稱，因應禁聚令及各種嚴謹的防疫措施，客人進入酒樓前手續繁瑣，不少老人家因而卻步，故暫接獲的訂枱均主要以8人或以下為主。被問到會否推出優惠吸客，他坦言「冇加價已是優惠，再優惠就等於加速自殺。」

香港酒店業協會執行委員陳覺威表示，中秋節有3日假期，對於港人來說如一個小長假，但「3+4」隔離措施又令不少打工仔難以外遊，間接令酒店訂房受惠，他透露，酒店訂房大都已爆滿，多數顧客選擇Staycation。不過，疫情升溫加上學生開學，亦令本地餐飲大受打擊，酒店自助餐廳需求變小，他透露很多酒店料中秋節期間每晚可以開兩輪晚市，惟現在只維持一輪，生意額比預期大跌。他稱，有部分酒店出「奇招」望挽救生意額，包括部分酒店會針對長房客給予租住優惠，另外餐飲業界亦較多轉為外賣形式銷售，如盆菜等。