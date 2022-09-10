東方日報A1：三年新冠又猴痘　月到中秋分外愁　

中秋人月未團圓，今年是市民在新冠疫情下迎來的第3個中秋，通關暫無望，更愁對猴痘攻港雙疫夾擊危機！雖然不少市民今起可享3日中秋節長假，但在單日確診數字連日破萬，昨日再增10,076宗，11人病歿的情況下，市民過節亦小心翼翼，衞生署衞生防護中心更呼籲市民，節日中應減少跨家庭活動，若有類似聚會時，參加者應進行快速測試，保護老幼，中心傳染病處主任張竹君又提醒，近日污水病毒量數據與第5波疫情的3月尾高峰期相近，市民切勿掉以輕心。

衞生防護中心昨通報10,076宗確診個案，撇除154宗輸入個案，餘下的9,922宗均為本地感染個案。本地個案中，經核酸測試確診有2,629宗，以及7,293宗經覆核的快速檢測確診個案；另昨增11人死，涉及7男4女，年齡介乎50至100歲，大部分有長期病及肺炎徵狀，其中3人從未接種疫苗，兩人僅接種兩針。

其中一名死者為百歲老婦，她於院舍居住，無打針，本周四（8日）因在家昏迷，被送到瑪麗醫院急症室，惜搶救無效，其後快測證確診；變種病毒株方面，Omicron亞系BA.4/5上升至72.9%，推算現時本港BA.5佔整體個案約65.6%、BA.4 佔7.3%、BA.2.12.1 佔4.3%、BA.2.2佔22.8%。

張竹君昨在疫情記者會上呼籲，節日期間市民應盡量減少多人家庭聚會，若多人聚集或進行除下口罩的活動，傳播機會便會大增。若涉及未打針的老人或幼兒將更高危。她更鼓勵市民自行快測，「若聚會人數較多，大家可考慮先做快測」減低風險。一旦確診便應通報，不要外出活動。若有人士快測結果無確診，但卻有不適亦不應參加活動，因快測未必會馬上確診，但「好可能過兩日就確診。」

社區個案不絕，昨日再有707間學校呈報1,171宗個案，有22間學校有班別須停課。醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，現時疫情持續嚴峻，開學後多校出現師生確診個案，擔心兒童染疫個案愈來愈多。他又指，根據8月的入院數據，3歲以下確診兒童平均25%要入院，即每4人就有一人要入院。自第5波起，已有逾11萬名11歲以下兒童染疫，當中8名兒童死亡，強調不希望再見到此情況。

他續指，最高峰時期共161名確診兒童同時留醫，20人情況嚴重或危殆。雖然數目看似並不多，但兒科病床較成人病床數目少，如有關病床不勝應用亦要即時將成人病床轉用，牽涉病房數目及人手調配等， 如同一時間有太多兒童留醫，會對公立醫院構成壓力。呼籲家長盡快帶兒童打針。

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