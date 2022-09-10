疫下高壓子女恐成發洩對象　專家指官方虐兒數字屬冰山一角

東網早前率先獨家披露香港保護兒童會轄下「童樂居」去年發生員工涉嫌虐兒事件，包括涉掌摑、扯耳及腿踢幼童，警方事後拘捕34名職員，全數被起訴，案件正陸續審理。兒童事務委員會「有特別需要兒童事務工作小組」副召集人、港大兒童及青少年科學系臨床副教授葉栢強今日在電台節目上表示，疫情下懷疑虐兒個案增加，相信仍有未被發現的個案，形容現時官方公布的虐兒數字只是冰山一角，政府日後應多從預防方面着手。立法會社福界議員狄志遠指，強制舉報懷疑虐兒個案，會令個案數字增加，政府要做好配套措施。

葉解釋指，疫情下家庭經濟壓力增加，子女往往成為發洩對象，曾有調查顯示，有特殊教育需要的學童，有25%面對虐待風險大幅增加，因此葉擔心有特殊學習需要，或者自閉症的兒童受虐風險更高，政府應多加關注。葉認為香港過往對虐兒個案多做「救命」的工作，建議日後應多從預防方面着手。

狄認為若政府強制舉報懷疑虐兒個案，政府要做好配套措施，包括增加綜合家庭服務中心的人手，為有需要家庭提供支援，及增加兒童暫住服務名額。狄表示當局需清楚界定機構的責任，因過去有機構對於是否舉報懷疑虐兒個案或有不同考慮，以致造成耽誤，而相關法例實施後這種情況可能會導致前線員工觸犯法例，對員工並不公平。另外，狄又提到政府未有着重解決疫情帶來的社會問題，例如疫情下學習有困難的學生平日的學習和訓練減少，令他們退步，當局必需盡快處理。