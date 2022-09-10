年內收集3.5萬戶交通習慣　林世雄冀參考數據　規劃運輸設施

運輸署早前公布「2022年交通習慣調查」，由即日起至12月底前完成收集3.5萬個住戶意，目的是掌握市民出行習慣。運輸及物流局局長林世雄今日(10日)在網誌表示，調查等同一個大型交通規劃研究，調查所得的資料會用作更新及改良運輸署的策略性運輸模型，是政府規劃運輸設施及制訂運輸政策的重要參考數據。

林表示，有些日常生活習慣的改變可能會引發蝴蝶效應，那便是大家出行時的交通模式和習慣，而香港今日能夠擁有便捷、安全又高效率的公共交通系統，很大程度要歸功於交通習慣調查。運輸署自70年代開始，約十年會進行一次同類調查，至今年已是第六次。他提到，過去十年，香港經濟和人口持續增長、多項重要策略性運輸基建和土地發展項目落成、訪港旅客增加及疫情帶來的新常態等，都令市民的生活模式和出行習慣出現變化。未來，北部都會區會推行多個土地發展、鐵路和自然保育項目等，都會影響各區交通的需求，今次調查正好為規劃提供重要的參考。

他指出，被抽中參與調查的住戶會陸續收到運輸署的通知信，除了透過電腦或智能手機在網上填寫問卷外，住戶亦可以通過家訪或電話，在訪問員協助下填妥和交回問卷。每名家庭成員一般只需約20分鐘便能完成調查。 他強調是次調查不會要求受訪的住戶提供香港身份證上的全名或身份證號碼，受訪人士可以暢所欲言，如實反映自己的習慣和意向，訪問所得的資料只供這次調查分析之用，構建可靠數據基礎，規劃切合未來需要的運輸系統。