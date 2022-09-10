防虐兒法例力度不足　黃翠玲盼落實舉報機制　促當局交代細節

近期有5歲男童被親人虐待致死，令各界再度反思本港現行法例、政策、機制及服務仍存在漏洞，未足以保障脆弱和易受傷害的兒童。防止虐待兒童會總幹事黃翠玲今日(10日)在電台節目表示，政府、學校、機構及其他持份者必須擴大和完善對兒童的保護網，包括檢討現有法例，盡快推行強制舉報虐兒機制，以及長遠制訂禁止體罰兒童法案。

黃翠玲指，強制舉報懷疑虐待兒童個案的機制，已進入立法階段，政府工作小組已就有關機制推行的細節作出建議，現正進行業界諮詢，她希望政府在收集意見後，能就舉報準則、渠道及時限，以及保障舉報者的措施、推行細節等制訂明確清晰的規定，並為專業人士提供適當、定期、持續的培訓，以便完成立法工作和提高專業人士盡早識別和處理懷疑虐兒個案的能力；長遠則希望香港能倣效全球63個國家或地方，通過立法全面禁止體罰兒童。

另外，衞生署、醫管局、教育局及社署於2005年合作推行「兒童身心全面發展服務」，學前機構教師如發現學童有健康、發展、行為、學習或家庭問題，可轉介他們到母嬰健康院或綜合家庭服務中心。雖然該計劃推行十多年，惟虐兒悲劇時有發生，黃翠玲希望政府就計劃的實際運作和成效進行檢討，作出改善或加強。至於兒童死亡個案檢討，她認為目前程序需時，報告在事故發生數年後才發布，而檢討委員會的建議又多是教育性質，她希望政府檢視有關機制的成效，以便迅速地對個案作出適時回應和制訂預防檢討策略。