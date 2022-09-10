持牛肉刀街頭劫名牌袋　21歲廚師搶劫罪成囚6年

一名女子前年透過二手買賣平台，轉售價值39萬港元的名牌「Hermès」手袋，並與買家約好在葵涌一工廈外交收。女賣家與胞姊連同友人一起等候，惟買家未有出現，3名蒙面男子卻先現身，手持金屬棍及長44厘米的牛肉刀搶劫。其中持刀劫匪搶去手袋後逃走，結果被剛在附近的警員當場人贓並獲拘捕。被捕劫匪去年於裁判法院承認搶劫，延至今天(10日)被解至高院原訟庭判刑。法官李素蘭考慮到被告認罪及其他量刑因素後，決定判被告入獄6年。

據案情透露，本案事主許貝茵在前年初二手買賣平台「Carousell」拍賣其「Hermès」手袋。同年3月初，有一名女買家表示有意購買，雙方同意以39萬港元成交轉售，並相約在前年3月23日晚上在葵涌葵昌路9號貴豐工業大廈地下外交收。當晚7時許，事主由其胞姊及胞姊的男同事等陪同到上列地點等候，女買家致電問事主其位置及外貌後，未幾包括本案被告林匡然(21歲、廚師)在內的3名戴鴨咀帽、口罩及手套的劫匪突然撲出。其中被告持刀，另2名匪徒則持金屬棍。被告從事主手上搶去裝着手袋的袋子後逃走，另2人則用棍打傷事主胞姊的男同事，在見被告得手後便逃去。當時剛好有警察在案發現場進行反罪惡行動，得悉事件後即展開追捕，結果成功拘捕被告。被告於警誡下承認，在案發前1天接到1名女子招攬參與這宗劫案。事發前他與2名同黨坐的士到案發現場附近，獲通知事主外貌後便開始行動。他使用的牛肉刀是同黨提供。案發後警方曾拘捕另2名懷疑涉案男子，但他們經審訊後被裁定搶劫罪不成立。

辯方今天求情時表示，被告沒有案底。他原任職廚師，月入1.8萬港元，但後來因疫情收入減半。此外他因為親戚背起4萬港元債務，以致在案發前財政出現問題。法官判刑時就指，今次事件對事主而言是場恐怖經歷。被告夥同2人犯案，在公眾地方使用武器搶劫事主，令本案較一般劫案更嚴重。綜合所有因素後，法官表示應判被告監禁9年。不過因被告於被捕後在第一時間認罪，故可減刑3分之1至6年。

案件編號：HCCC 43/2021