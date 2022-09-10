組織促保留互委會　轟政府採拖字訣拒會面

每當提起單位爆水喉，鄰里不和要求搬遷等事宜，屋邨互助委員會可能為公屋戶首選求助對象。惟已近50年歷史的互委會近年被指角色式微，政府早前更發信至全港約1600個互委會，指最遲需於明年1月前解散。有組織就此進行公屋居民意見調查，8成受訪者不同意解散互委會，不足一半受訪者知道互委會需解散。有成員稱政府部門自今年4月至今拒絕會面，更意圖採取拖字訣，詢問當局「聽唔聽到民意呢」，組織要求長遠保留互委會。

由一群互委會代表及社區人士組成的「關注互委會去向聯盟」於本年3月至8月進行意見調查，在各區收集603份問卷。逾7成受訪者憂慮互委會解散後，居民會失去監察房署、管理公司及區議員的架構，失去反映公共屋邨的意見，以及令居民減少社區活動及聚腳點。聯盟成員樑哥表示有居民寧願尋找互委會幫助而非區議員，因為有居民指區議員需預約，有時一些緊急的事情「可能拖幾日」，加上有區議員可能有政治立場，互委會相對上較中立。另一成員古生稱互委會省卻行政繁複問題，可直接「入屋」處理居民問題。

另外，亦有成員憂慮互委會解散後，難以再舉辦節慶活動，不少居民都感失落，而慈善機構可能因互委會失去名義，而考慮不會捐贈物資。對於房屋署建議將透過傳統及電子方式收集意見，包括擺放意見箱及在通告上展示二維碼和超連結等，成員批評完全違反溝通常理，亦難以即時解決問題。代表其後手持全黑燈籠宣讀口號，諷刺互委會去向黑暗，亦表示將到立法會申訴部討論相關事宜。